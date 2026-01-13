Foto generata con IA

Catania, donna chiede 5000 euro per restituire l’auto rubata

13/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Voleva 5mila euro come corrispettivo per restituire l’auto rubata pochi giorni prima. Un caso di tentata estorsione si è concluso con l’arresto in flagranza di una donna di 42 anni, incensurata, da parte della polizia a Catania. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe chiesto al proprietario di un’automobile rubata il pagamento di 5mila euro in cambio della restituzione del mezzo. La vittima, però, si è rivolta agli investigatori della Squadra mobile, consentendo l’avvio immediato delle indagini.

L’auto rubata, le indagini e l’arresto in flagranza

Nel corso delle trattative la 42enne avrebbe mostrato un ruolo centrale nell’estorsione, arrivando anche a ridurre la somma richiesta e fornendo il numero di una carta Postepay per l’accredito del denaro. Gli investigatori, seguendo passo dopo passo l’evolversi della vicenda, hanno organizzato un servizio mirato che si è concluso subito dopo la consegna di parte della somma pattuita, pari a 2mila euro. A quel punto la donna è stata arrestata in flagranza. Dopo le formalità di rito, l’indagata è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa della convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Influenza K: 54enne morto al San Marco di Catania
Leggi la notizia

Voleva 5mila euro come corrispettivo per restituire l’auto rubata pochi giorni prima. Un caso di tentata estorsione si è concluso con l’arresto in flagranza di una donna di 42 anni, incensurata, da parte della polizia a Catania. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe chiesto al proprietario di un’automobile rubata il pagamento di 5mila euro in […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze