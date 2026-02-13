Catania, domenica presidio contro il DDL stupri in piazza Stesicoro

13/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto DDL stupri, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale.

A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e giuridico. Le conquiste in materia di diritti non sono nate solo nelle aule parlamentari, ma anche nelle piazze, nei consultori, nei centri antiviolenza e nelle lotte quotidiane di donne, persone trans e soggettività LGBTQIA+. La piazza sarà uno spazio di denuncia, informazione e mobilitazione: un momento collettivo per ribadire con forza un principio semplice e non negoziabile, «senza consenso è stupro».

La mobilitazione nasce dal basso e unisce realtà femministe e transfemministe, collettivi, associazioni e soggettività politiche del territorio, con l’obiettivo di costruire una risposta ampia e determinata contro ogni tentativo di smantellare le tutele esistenti. Le organizzazioni invitano tutte e tutti a partecipare, portando cartelli, voci e corpi in piazza, per affermare che libertà e consenso non sono negoziabili. Il presidio si terrà domenica 15 febbraio alle 10.30 in piazza Stesicoro, a Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il vento flagella la Sicilia, danni nel Messinese. Chiuso un tratto dell’autostrada A18
Leggi la notizia

Associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto DDL stupri, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e […]

Nuova voragine sul lungomare di Catania: il sindaco consiglia di non avventurarsi
Leggi la notizia

Associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto DDL stupri, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e […]

Ars, i nemici interni del ddl Enti locali: a rischio anche le norme già approvate
Leggi la notizia

Associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto DDL stupri, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze