Catania: deposito di armi e droga in casa, arrestato 52enne

Foto di polizia

Aveva trasformato la propria abitazione in un deposito di armi e droga. L’uomo, un catanese di 52 anni, è stato scoperto e arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno eseguito un controllo nell’abitazione, nel quartiere Picanello, e all’interno dello stabile hanno recuperato diverse dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 13 grammi, nonché 330 grammi di marijuana, 400 grammi circa di hashish e 860 grammi di MDMA. Nello stesso contesto è stato rivenuto materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre a un block notes con appunti, cifre e nomi e la somma di 670 euro.

Le armi sequestrate nel rione Picanello

A quel punto gli agenti hanno approfondito le ricerche all’interno dell’immobile e hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, risultata oggetto di furto, un revolver a rotazione e una pistola monocolpo, oltre a diverse munizioni di vario calibro. Le munizioni e le armi, prive di matricola e di qualsiasi segno identificativo, sono state sequestrate e repertate dalla Scientifica per essere, successivamente, sottoposte ad analisi di tipo balistico per accertare un possibile loro utilizzo per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi. Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.