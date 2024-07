Catania, controlli nel quartiere San Berillo. Sequestrati due veicoli e ritirata una patente

Nei giorni scorsi a Catania agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale hanno coordinato un nuovo servizio di controllo integrato del territorio nel quartiere San Berillo per «assicurare la capillare presenza della polizia nelle piazze e nelle strade della città in modo da prevenire fenomeni di illegalità diffusa e garantire a cittadini e sicurezza e ordine pubblico, così come disposto dal questore».

Insieme ai poliziotti sono intervenuti quattro equipaggi del reparto Prevenzione Crimine, un equipaggio delle unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e la polizia locale. Complessivamente sono state controllate 139 persone, di cui 29 già note alle forze dell’ordine per svariati precedenti, e 80 veicoli, riscontrando diverse violazioni delle norme del Codice della strada come la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Due i mezzi sequestrati dagli agenti, che hanno anche ritirato una carta di circolazione.