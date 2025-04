Anas esprime cordoglio per l’operaio morto in cantiere ad Adrano: «avviate subito le indagini»

Ha espresso un profondo cordoglio ai familiari dell’operaio deceduto l’Anas Spa, secondo cui si sarebbe tratto di un incidente. La grave perdita si è verificata nel cantiere della Strada statale 284, dove l’impresa Donati Spa sta eseguendo i lavori di ammodernamento del tratto tra Adrano e Bronte, in provincia di Catania. «Durante la fase di scarico di un fascio di acciaio – ci fa sapere l’Anas – per cause e dinamiche in corso di accertamento, l’operaio ha perso la vita. Anas ha avviato subito le procedure interne previste al fine di chiarire le motivazioni dell’incidente. Sono in corso da parte delle autorità competenti tutte le verifiche e gli accertamenti sull’accaduto».