Nuovi controlli della polizia tra San Giovanni Galermo e via Capo Passero, nel quartiere Trappeto Nord di Catania. In queste ore, secondo quanto verificato, un elicottero sta monitorando tutta la zona dall’alto. L’area nelle ultime settimane ha registrato importanti blitz interforze. I nuovi controlli potrebbero avere come obiettivo quello di scardinare uno dei fortini della droga più noti del capoluogo etneo. Secondo quanto riferito al nostro giornale sono in corso anche delle perquisizioni.

L’11 giugno in piazza Beppe Montana c’è stata una sparatoria con tre persone rimaste ferite. A fronteggiarsi, secondo quanto emerso in questi giorni, sarebbero state due fazioni contrapposte orbitanti nel clan mafioso dei Cappello-Bonaccorsi. Per questi fatti al momento sono tre le persone arrestate.