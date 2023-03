Il Catania pronto per il Cittanova. Parole d’ordine: unità, concentrazione e sacrificio

Empatia. Ovvero, la capacità di comprendere o sentire ciò che un’altra persona sta vivendo. Una parola, utilizzata da mister Giovanni Ferraro alla vigilia del match contro il Cittanova, che spiega nel modo migliore quanto la squadra rossazzurra abbia percepito e compreso il desiderio di rivalsa e felicità della tifoseria etnea.

Uno per tutti, tutti per uno

«Siamo tutti consapevoli di essere a un passo dal raggiungere un traguardo straordinario – ha detto Ferraro – Gli ultimi metri di un percorso sono sempre i più faticosi. Andiamo avanti con umiltà, abnegazione e spirito di sacrificio, per dare gioia ai nostri tifosi». Un pensiero che racchiude in modo perfetto la filosofia non solo del tecnico originario di Vico Equense (in provincia di Napoli, in Campania), ma anche della proprietà rossazzurra. Il collettivo più importante del singolo, gli uomini necessari più delle prime donne. Insomma, il Catania e il suo futuro prima di ogni cosa. Un modo di pensare e agire che si è dimostrato vincente nella stagione della rinascita, ma soprattutto differente e nuovo rispetto a quello con cui, sino a non troppo tempo fa, si conviveva.

Concentrazione

Una rivoluzione culturale, se così la si vuole definire, targata Ross Pelligra e messa in atto da Vincenzo Grella, ovvero vicepresidente e amministratore delegato del club rossazzurro. I due dirigenti etnei, insieme al direttore sportivo Luca Carra, saranno allo stadio Massimino per sostenere come sempre la squadra di Ferraro. Lo faranno anche gli oltre 16mila tifosi. Previsto infatti per domani un nuovo record di presenze nell’impianto di piazza Spedini, che inevitabilmente sbirceranno sui loro smartphone per vedere il risultato della sfida tra Locri e Paternò. I rossazzurri, infatti, avranno il vantaggio di cominciare mezz’ora dopo l’inizio del match del Macrì di Locri e, quindi, di potere gestire in modo ancora migliore i 90 minuti della gara contro i calabresi di mister Fanello. Un pari o una sconfitta dei calabresi contro il Paternò e la conseguente vittoria del Catania, consegnerebbe domenica 19 marzo il primo match point promozioni agli etnei.

Futuro

In attesa di Catania-Cittanova, il presidente Pelligra e il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, e Pelligra Sports Italia, rappresentata dall’amministratore delegato Giovanni Caniglia, sono stati accolti ieri a Roma a palazzo Giustiniani, dal presidente del Senato Ignazio La Russa. All’incontro hanno partecipato anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e il senatore (ed ex sindaco di Catania) Salvo Pogliese. Il successivo meeting con il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha mostrato apprezzamento per le idee e l’operato del club rossazzurro, è stato organizzato dal consigliere regionale dell’organismo di governo dello sport Sergio Parisi, di concerto con il presidente siciliano del comitato Sergio D’Antoni.