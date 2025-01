Catania, nel pub aveva anche marijuana: arrestato barman 34enne

Nel pub dove lavora avrebbe avuto alcuni grammi di marijuana. A Catania un 34enne barman è stato arrestato dalla polizia mentre stava per cominciare il turno di lavoro in un pub della zona della Pescheria: è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, che era organizzata in dosi e sarebbe stata pronta per la vendita. A fiutare la droga sono stati due cani-poliziotto. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della sala operativa a proposito di una presunta attività di spaccio nel locale. Nella perquisizione a casa dell’uomo i cani-poliziotto hanno fiutato altri 300 grammi di marijuana, che si trovavano in frigo; è stato sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.