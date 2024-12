Due serre indoor nella stanza da letto, arrestato 36enne a Catania

Un 36enne che aveva realizzato due serre indoor nella stanza da letto di casa, in un immobile di via delle Medaglie d’Oro, è stato arrestato a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti delle Volanti della questura. Durante una perquisizione, scattata dopo che i poliziotti sono stati allertati dal fiuto del cane antidroga Maui, sono stati trovati e sequestrati materiale per confezionare le dosi, una pianta di marijuana alta 1 metro e 70 centimetri con un’infiorescenza del peso complessivo di circa 2 chilogrammi.