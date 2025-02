Catania, minaccia l’ausiliario del traffico che gli ha fatto la multa e gli dà uno schiaffo

Avrebbe chiesto l’annullamento della multa, poi avrebbe minacciato l’ausiliario del traffico, infine gli avrebbe dato uno schiaffo. È successo nei giorni scorsi a Catania. Un 60enne del posto è stato denunciato dalla polizia: le accuse sono minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti si sarebbero svolti vicino a un parcheggio degli autobus nella zona della Fiera. Durante un controllo sulla regolarità dei biglietti per il parcheggio delle auto, un dipendente di Amts – la società che a Catania si occupa del trasporto pubblico sugli autobus e della sosta – si è accorto che il biglietto del parcheggio di un’auto era scaduto da giorni. Pochi secondi dopo sul posto è arrivato il proprietario della macchina, che avrebbe chiesto all’operatore di annullare subito la multa che era stata fatta per l’infrazione. Dopo che l’ausiliario del traffico avrebbe risposto di non poter annullare la multa, il proprietario dell’auto lo avrebbe iniziato a minacciare.

La cosa poi sarebbe degenerata, con il proprietario dell’auto che si sarebbe scagliato contro l’operatore di Amts e lo avrebbe colpito con un violento schiaffo, cosa che avrebbe procurato all’uomo lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Dopo aver capito che stava per arrivare la polizia, il proprietario dell’auto sarebbe salito sulla macchina e sarebbe scappato. I poliziotti hanno trovato l’uomo nella sua abitazione. Appena visti gli agenti, il 60enne ha riconosciuto la propria responsabilità. A quel punto la polizia lo ha denunciato per minacce gravi e lesioni a pubblico ufficiale.