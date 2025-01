Catania, arrestato un pusher con 101 dosi di droga. Inutile il tentativo di fuga attraverso i tetti

Durante il pattugliamento nei quartieri Trappeto Nord e San Giovanni Galermo, gli agenti della squadra volanti della questura di Catania si sono imbattuti in un giovane di 21 anni che stazionava in modo particolarmente sospetto nei pressi di un edificio in via Capo Passero. Alla vista dei poliziotti, il giovane si è dato alla fuga, nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce all’interno del palazzo. Per sfuggire al controllo, il 21enne ha tentato di scappare persino attraverso i tetti, dopo aver raggiunto, in fretta e furia, l’ultimo piano di uno stabile. Durante la fuga, ha cercato di disfarsi di tre buste di plastica, lanciandole in strada, dove sono state recuperate dai poliziotti. All’interno dei sacchetti, sono state trovate 56 dosi di cocaina per un peso di quasi 60 grammi e 45 dosi di marijuana per un peso di quasi 20 grammi, pronte per essere spacciate.

Il pusher ha lanciato anche una radiolina ricetrasmittente, utilizzata per dare l’allarme ad eventuali complici presenti nella zona, in modo da metterli in guardia dell’arrivo della polizia. Dopo pochi minuti, il maldestro tentativo dello spacciatore di farla franca è fallito e i poliziotti l’hanno fermato e bloccato definitivamente, con l’ausilio di un’altra Volante, nel frattempo giunta in ausilio. Inoltre, nel borsello che portava a tracolla è stata rinvenuta la somma di 250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga, i soldi e la ricetrasmittente sono stati sequestrati e il 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.