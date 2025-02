Catania, Angela Isaac nominata Cavaliere della Repubblica: salvò un uomo durante l’alluvione di ottobre 2024

Frame da un video dell'agenzia Vista

Lo scorso 19 ottobre, durante l’alluvione che ha colpito Catania, salvò un uomo che rischiava di annegare trascinato dall’acqua in via Etnea. Si tratta di Angela Isaac, 28enne originaria della Nigeria, che vive e lavora a Catania. Per l’atto che ha compiuto, Isaac è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. La motivazione del riconoscimento dice: «Per aver salvato un uomo, senza pensare al pericolo che correva, durante la recente alluvione a Catania del 19 ottobre 2024».