Catania: aggredito un minore su una panchina nei pressi del municipio. Denunciato un coetaneo

16/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un minore di San Pietro Clarenza è stato denunciato per lesioni personali ai danni di coetaneo. Intorno alle 22, la vittima si trovava su una panchina accanto alla sede del municipio insieme ad altri coetanei quando, improvvisamente, si è avvicinato il denunciato. Quest’ultimo, senza un’apparente motivazione, ha sferrato con violenza un calcio al piede destro del coetaneo il quale si è alzato per difendersi ma è stato scaraventato bruscamente a terra. L’aggressore ha proseguito nella sua azione violenta facendogli battere più volte la testa a terra e continuando quindi a colpire il coetaneo con calci ad entrambe le gambe fino poi a desistere dalla sua condotta.

Accompagnato al Pronto Soccorso, dalla madre nel frattempo accorsa, il giovane è stato poi dimesso da un ospedale di Catania con una prognosi di oltre 20 giorni. Le indagini, avviate nell’immediatezza dai carabinieri al fine di ricostruire la dinamica della vicenda, grazie anche alla conoscenza del territorio ed alle informazioni testimoniali, hanno così consentito, nel giro di poche ore, di risalire all’identità dell’aggressore, il quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è stata deferito all’autorità giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Staccionate e tornelli sulle spiagge siciliane: dopo la promessa della Regione, l’elenco delle criticità a Siracusa
Leggi la notizia

Un minore di San Pietro Clarenza è stato denunciato per lesioni personali ai danni di coetaneo. Intorno alle 22, la vittima si trovava su una panchina accanto alla sede del municipio insieme ad altri coetanei quando, improvvisamente, si è avvicinato il denunciato. Quest’ultimo, senza un’apparente motivazione, ha sferrato con violenza un calcio al piede destro […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
Leggi la notizia

Un minore di San Pietro Clarenza è stato denunciato per lesioni personali ai danni di coetaneo. Intorno alle 22, la vittima si trovava su una panchina accanto alla sede del municipio insieme ad altri coetanei quando, improvvisamente, si è avvicinato il denunciato. Quest’ultimo, senza un’apparente motivazione, ha sferrato con violenza un calcio al piede destro […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]