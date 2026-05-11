Palermo, sequestrate cinque tonnellate di tonno rosso

11/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Cinque tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dai militari della guardia costiera di Palermo
Trapani e Marsala. Un sequestro avvenuto nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale.

Il tonno rosso sequestrato

Numerose le irregolarità per quanto riguarda la custodia e la commercializzazione del tonno rosso pescato. Sono stati sequestrati 19 esemplari di tonno rosso, trovati bordo di un peschereccio fermato al largo e condotto dalle motovedette nel porto palermitano. Sono scattate sanzioni per 10mila euro perché i pescatori avevano catturato gli esemplari di tonno rosso eccedenti le quote assegnate.

Intossicazione da tonno rosso a Palermo

Solo due giorni fa, sette persone sono finite in ospedale a dopo avere consumato tonno rosso. Tutti hanno accusato sintomi riconducibili a una intossicazione alimentare. Uno dei pazienti è stato perfino ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Tre degli intossicati appartengono allo stesso nucleo familiare.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente mortale a Ribera: 48enne muore nello scontro tra moto e auto
Leggi la notizia

Cinque tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dai militari della guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala. Un sequestro avvenuto nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale. Il tonno rosso sequestrato Numerose le irregolarità per quanto riguarda […]

Palagonia, corsa clandestina di cavalli tra scooter e armi: identificati due partecipanti
Leggi la notizia

Cinque tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dai militari della guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala. Un sequestro avvenuto nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale. Il tonno rosso sequestrato Numerose le irregolarità per quanto riguarda […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026
di

Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze