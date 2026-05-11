Palermo, sequestrate cinque tonnellate di tonno rosso

Cinque tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dai militari della guardia costiera di Palermo,

Trapani e Marsala. Un sequestro avvenuto nel corso dei controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della direzione marittima occidentale.

Il tonno rosso sequestrato

Numerose le irregolarità per quanto riguarda la custodia e la commercializzazione del tonno rosso pescato. Sono stati sequestrati 19 esemplari di tonno rosso, trovati bordo di un peschereccio fermato al largo e condotto dalle motovedette nel porto palermitano. Sono scattate sanzioni per 10mila euro perché i pescatori avevano catturato gli esemplari di tonno rosso eccedenti le quote assegnate.

Intossicazione da tonno rosso a Palermo

Solo due giorni fa, sette persone sono finite in ospedale a dopo avere consumato tonno rosso. Tutti hanno accusato sintomi riconducibili a una intossicazione alimentare. Uno dei pazienti è stato perfino ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Tre degli intossicati appartengono allo stesso nucleo familiare.