Catania, abbandona rifiuti e dopo un inseguimento viene bloccato dai vigili. Guidava senza patente

Foto di Dario De Luca

Abbandona dei rifiuti in strada e fugge nonostante la presenza dei vigili urbani. Il fatto è successo a Catania nei pressi dell’ex scuola Ungaretti, lungo l’omonima via. Lo spazio, a quanto pare, è stato trasformato dagli incivili in una discarica. Nonostante il tentativo di fuga l’uomo è stato raggiunto presso il proprio domicilio dagli agenti. In questo modo è stato possibile sanzionarlo oltre a procedere con il sequestro della macchina. Non solo per l’abbandono indiscriminato di rifiuto ma anche per guida senza patente di un mezzo senza copertura assicurativa e revisione. Nell’ambito dei controlli gli agenti hanno multato e sequestrato il mezzo anche a un’altra persona, sorpresa ad abbandonare rifiuti.