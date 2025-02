A Catania sono stati sequestrati 250 chili di marijuana: valore tra 1,5 e 2 milioni di euro

Circa 250 chili di marijuana sono stati sequestrati a Catania dai carabinieri. La droga era nascosta tra vari materiali di risulta in un vecchio deposito dismesso e in un’area vicina, nella zona del Faro Biscari, nel quartiere di San Cristoforo. Secondo le stime delle forze dell’ordine, la vendita al dettaglio della droga avrebbe fruttato una cifra compresa tra un milione e mezzo e due milioni di euro. Complessivamente sono stati recuperati 34 tra buste e sacchi di plastica, chiusi o sigillati. Sono in corso approfondite indagini – anche di natura tecnico-scientifica – per capire le dinamiche criminali dietro l’occultamento di un quantitativo così importante di droga in quel luogo e per individuare i responsabili.