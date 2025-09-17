Discoteca abusiva al castello di Donnafugata, denunciato l’organizzatore

Discoteca abusiva al castello di Donnafugata, in provincia di Ragusa. La polizia ha denunciato l’organizzatore di un evento che si è svolto la notte di sabato 30 agosto nella struttura. In particolare, è stato accertato che l’evento, finalizzato a performance artistiche e ascolto di musica, con prevendita online e pagamento del biglietto all’ingresso e pubblicizzato anche sui social, di fatto si è trasformato in uno spettacolo danzante, con varie postazioni dj set, che ha fatto registrare la presenza di circa un migliaio di persone.

Un’attività di pubblico spettacolo non era stata autorizzata con la prevista licenza, che il questore rilascia solo a seguito della verifica di tutte le prescrizioni di sicurezza, delle condizioni di agibilità e del rispetto delle norme antincendio e di montaggio di tutte le attrezzature tecniche. Avendo riscontrato violazioni di carattere penale e amministrativo, in particolare l’assenza delle licenze di pubblico spettacolo e di agibilità, l’organizzatore è stato denunciato in stato di libertà.