Cassibile, minaccia la moglie con una pistola: in carcere un 54enne

Avrebbe minacciato la moglie con una pistola. Ieri sera a Cassibile, frazione di Siracusa, un 54enne è stato arrestato perché avrebbe minacciato la moglie con una pistola. Arrivata sul posto, la polizia ha trovato la donna in strada in evidente stato d’agitazione, il marito invece era dentro l’abitazione della coppia. Oltre al 54enne – già noto alle forze dell’ordine – dentro casa la polizia ha trovato anche una pistola con il relativo caricatore, con dentro tre proiettili. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere: l’accusa è di detenzione di arma clandestina e di minacce aggravate.