Il caso dei finestrini rotti a Catania, fermato un 32enne. Si aggirava nei pressi di piazza Galatea

Aveva mandato in frantumi i finestrini di alcune auto parcheggiate in piazza Galatea e, poco dopo, si dirigeva verso corso Italia. Si tratta di un 32enne che è stato arrestato dalla polizia a Catania. Decisiva la segnalazione alle forze dell’ordine da parte di alcuni cittadini. Quando gli agenti hanno bloccato l’uomo quest’ultimo ha reagito spintonando i poliziotti e poi li ha colpiti con calci e pugni minacciandoli di morte. Grazie all’intervento di altri equipaggi del reparto Volanti gli agenti sono riusciti a bloccare il 32enne, originario del Pakistan e regolare sul territorio italiano, e ad accompagnarlo in questura. Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno fatto emergere come il malvivente fosse un soggetto già noto per reati contro il patrimonio e nei confronti degli operatori di pubblica sicurezza.

Non è chiaro se il 32enne sia il responsabile di altri danneggiamenti simili avvenuti in zona. A inizio marzo erano erano stati distrutti i finestrini di alcune auto parcheggiate in via Vincenzo Giuffrida, nei pressi del palazzo di giustizia. Una macchina, con tanto di contrassegno dell’Arma dei carabinieri, era stata vandalizzata mentre era in sosta davanti il comando provinciale. Episodi simili si sono registrati in via Verona, arteria tristemente nota anche per i numerosi furti di sportelli e fari.