Foto di polizia

Catania, badante denunciata per furto. Nel mirino l’anziana che accudiva da anni

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una badante di 46 anni avrebbe messo a segno una serie di furti ai danni dell’anziana che accudiva da anni. La polizia di Stato l’ha individuata e fermata a Catania. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia presentata dai figli della donna. Gli stessi che hanno notato, nel tempo, la mancanza di diversi oggetti e preziosi, custoditi nella casa della madre. Dopo aver raccolto alcuni indizi gli investigatori hanno scoperto che la badante, era riuscita ad impossessarsi di svariati beni, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi, per un valore di diverse migliaia di euro.

La badante e i furti anche a casa della figlia dell’anziana

In un’occasione, dopo aver sottratto le chiavi di casa della figlia dell’anziana, la badante era riuscita ad intrufolarsi dentro l’abitazione, facendo, anche in questo caso, razzia di gioielli, preziosi in oro e orologi di pregio. Durante la perquisizione nella casa dalla 46enne, è stata ritrovata gran parte della refurtiva nascosta in un comò della stanza da letto. L’intero bottino è stato recuperato e inventariato per poi essere riconsegnato ai legittimi proprietari. La badante, è stata denunciata per furto aggravato. 

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