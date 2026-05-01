Maltrattamenti psicologici e fisici su un minore, arrestata insegnante a Priolo

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa su richiesta della procura.

Maltrattamenti su un minore a Priolo: le indagini

L’attività investigativa è scattata in seguito ad alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti della vittima. Secondo le prime indiscrezioni sono state raccolte diverse testimonianze ed effettuati accertamenti tecnici sfociati nell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

A29 Palermo-Mazara del Vallo, chiuso lo svincolo Castellammare del Golfo
Leggi la notizia

Una insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa su richiesta della procura. Maltrattamenti su un minore a Priolo: le indagini L’attività […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze