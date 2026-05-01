Una insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa su richiesta della procura. Maltrattamenti su un minore a Priolo: le indagini L’attività […]
Maltrattamenti psicologici e fisici su un minore, arrestata insegnante a Priolo
Una insegnante di un istituto comprensivo a Priolo, in provincia di Siracusa, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di minore. Il provvedimento, eseguito dalla polizia, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa su richiesta della procura.
Maltrattamenti su un minore a Priolo: le indagini
L’attività investigativa è scattata in seguito ad alcune segnalazioni su episodi di maltrattamento nei confronti della vittima. Secondo le prime indiscrezioni sono state raccolte diverse testimonianze ed effettuati accertamenti tecnici sfociati nell’ordinanza cautelare nei confronti della donna.