Droga e fuga nel condominio: arrestato 54enne a Catania

Foto di polizia

La polizia ha arrestato un 54enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato individuato dagli agenti della squadra Volanti della questura di Catania durante un servizio di pattugliamento in via Capo Passero, mentre sostava con una busta bianca insieme ad altre due persone davanti a un condominio. Alla vista dei poliziotti, il 54enne ha tentato di disfarsi della busta e si è dato alla fuga all’interno dello stabile. Ne è nato un inseguimento concluso con l’arresto dell’uomo, che ha anche provato a opporre resistenza cercando di impedire l’accesso agli agenti.

Il fiuto dei cani e il sequestro della droga a Catania

Determinante è stato l’intervento dell’unità cinofila: i cani poliziotto Ares, Maui, Rex e Briska hanno consentito di recuperare la busta abbandonata durante la fuga. All’interno sono stati trovati 158 grammi di marijuana e 42 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Nel corso delle verifiche, nei pressi del condominio gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, altri 84 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina, nascosti in un sacchetto di plastica.