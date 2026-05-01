Foto di polizia

Droga e fuga nel condominio: arrestato 54enne a Catania

01/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha arrestato un 54enne di Catania, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato individuato dagli agenti della squadra Volanti della questura di Catania durante un servizio di pattugliamento in via Capo Passero, mentre sostava con una busta bianca insieme ad altre due persone davanti a un condominio. Alla vista dei poliziotti, il 54enne ha tentato di disfarsi della busta e si è dato alla fuga all’interno dello stabile. Ne è nato un inseguimento concluso con l’arresto dell’uomo, che ha anche provato a opporre resistenza cercando di impedire l’accesso agli agenti.

Il fiuto dei cani e il sequestro della droga a Catania

Determinante è stato l’intervento dell’unità cinofila: i cani poliziotto Ares, Maui, Rex e Briska hanno consentito di recuperare la busta abbandonata durante la fuga. All’interno sono stati trovati 158 grammi di marijuana e 42 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Nel corso delle verifiche, nei pressi del condominio gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, altri 84 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina, nascosti in un sacchetto di plastica.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze