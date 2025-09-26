Foto di poketmonsters

Durante una fiera dei fumetti cercava di vendere delle carte Pokémon rubate

26/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Cercava di vendere delle preziose carte Pokémon rubate durante una fiera dei fumetti in provincia di Catania. Questo quanto scoperto condotto nei giorni scorsi dai carabinieri durante un’operazione ad Acireale, scattata in seguito alla denuncia di un giovane di 26 anni, domiciliato nel territorio di Zafferana Etnea, che aveva segnalato il furto di alcune sue carte da collezione di valore. Per rintracciare il materiale sottratto, i militari hanno organizzato un servizio mirato durante la fiera dei fumetti Aci Comics & Games, svoltasi lo scorso weekend alla villa Belvedere e frequentata da numerosi appassionati e venditori del settore.

La scoperta alla fiera

Durante l’ispezione dell’area espositiva, i carabinieri hanno sorpreso un uomo intento a vendere o scambiare alcune carte da gioco. Alla vista della pattuglia, lo stesso ha tentato di allontanarsi rapidamente con uno zaino in spalla, ma è stato inseguito e bloccato dopo poche decine di metri. Identificato come un 40enne residente a San Pietro Clarenza e già gravato da precedenti specifici, l’uomo è stato perquisito. Nello zaino i militari hanno trovato numerose carte da collezione di sospetta provenienza illecita.

La refurtiva restituita

Gli accertamenti hanno consentito di stabilire che tre delle carte recuperate, del valore complessivo di oltre 1.000 euro, erano proprio quelle denunciate come rubate dal 26enne, mentre tutte le altre sono state sequestrate per ulteriori verifiche sulla provenienza. Il 40enne, sulla base degli indizi raccolti dalle forze dell’ordine è stato denunciato per ricettazione.

Il mondo delle carte Pokémon

Si tratta di un fenomeno globale che unisce collezionismo competizione. Nato negli anni ’90, il gioco di carte ha conquistato milioni di appassionati, con edizioni rare che raggiungono quotazioni notevoli, come dimostra l’operazione dei carabinieri di Acireale sulle carte Pokémon rubate. Oltre al valore economico, il fascino di questo mondo sta nelle sfide strategiche dei tornei ufficiali e nello scambio tra collezionisti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sequestro di persona a Vittoria, ragazzo prelevato da alcuni uomini
Leggi la notizia

Cercava di vendere delle preziose carte Pokémon rubate durante una fiera dei fumetti in provincia di Catania. Questo quanto scoperto condotto nei giorni scorsi dai carabinieri durante un’operazione ad Acireale, scattata in seguito alla denuncia di un giovane di 26 anni, domiciliato nel territorio di Zafferana Etnea, che aveva segnalato il furto di alcune sue […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]