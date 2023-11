Caro voli, l’Antitrust apre un’indagine sui prezzi dei collegamenti con Sicilia e Sardegna

Foto di Tatlin

«Noi abbiamo fatto un esposto a Pasqua all’Antitrust e uno alla Commissione europea e ne faremo altri». Così parlava Renato Schifani, presidente della Regione siciliana due giorni fa, mentre l’Assemblea regionale discuteva l’integrazione alla manovra finanziaria. Oggi la notizia che l’Antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva sull’uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna.

A farlo sapere è la stessa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. «Alla base di questa decisione – si legge in una nota – il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022, sono stati rilevati, da soggetti istituzionali e non, livelli di prezzo elevati in corrispondenza dei periodi di picco di domanda».

Intanto la Regione ha avviato il dialogo con le compagnie aeree per raccogliere le adesioni alla contromisura ideata da palazzo d’Orleans, con gli sconti automatici per i residenti siciliani sulle rotte da e verso Roma e Milano. «Aeroitalia ha già fatto sapere in maniera informale che intende aderire. Su Ryanair e Ita siamo ottimisti» dice ancora Schifani. L’avviso per le adesioni scadrà il prossimo 1 dicembre.