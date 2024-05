Omicidio-suicidio a Palermo: domani pomeriggio l’autopsia sui due corpi

Dovrebbero essere eseguite domani le autopsie sui corpi di Pietro Delia e di Laura Lupo. Sabato mattina le due persone sono state trovate morte nel loro appartamento di via Notarbartolo, a Palermo. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia, che non riusciva a entrare in contatto con loro. Delia, 66enne, era un commercialista, mentre Lupo, 62 anni, era un’agente di polizia municipale. Fino a ora l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio: Lupo avrebbe ucciso il marito a colpi di pistola, poi si sarebbe uccisa. Le autopsie dovrebbero essere eseguite domani, solo in seguito i funerali.