Caporalato: chiusa un azienda agricola di Canicattì

Sono state riscontrate delle gravi violazioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori all’interno di imprese alcune agricole di Canicattì, nell’Agrigentino. I carabinieri hanno riscontrato l’assenza delle visite mediche obbligatorie, la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, carenza di informazione e formazione sui rischi professionali. In una delle aziende, la situazione più grave: tutti e 8 i lavoratori presenti erano in nero, senza alcun contratto. Per tale motivo, è stata disposta la sospensione dell’attività e comminate sanzioni per oltre 57 mila euro, tra multe per lavoro irregolare e ulteriori penalità legate alla sospensione.