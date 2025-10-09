«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars […]
Caos all’Assemblea Regionale Siciliana: tesserini inseriti ma deputati assenti
«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars ha dato una precisa interpretazione: il numero legale dipendete dal numero dei tesserini inseriti e non dal numero dei votanti».