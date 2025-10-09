Caos all’Assemblea Regionale Siciliana: tesserini inseriti ma deputati assenti

09/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars ha dato una precisa interpretazione: il numero legale dipendete dal numero dei tesserini inseriti e non dal numero dei votanti».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

I pirati dello streaming non si sono mai fermati: «Utenti a rischio? La polizia racconta favole»
Leggi la notizia

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars […]

Crateri Silvestri a pagamento: la questione arriva al ministero dell’Ambiente
Leggi la notizia

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars […]

Stupro di gruppo a Palermo, la vittima denunciata per minacce all’ex. L’avvocata: «Non posso più assisterla»
Leggi la notizia

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo che ha abbondato i lavori, suscitando la reazione dei parlamentari. Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]