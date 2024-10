Caos all’aeroporto di Palermo, scalo allagato e senza luce. Voli dirottati e passeggeri fatti uscire

foto di Salvatore Matassa

Aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. A seguito delle forti piogge, l’aeroporto Falcone-Borsellino ha subito degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. «Subito – rende noto la Gesap – è stato applicato il piano di emergenza terminal e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento, diversi voli sono stati deviati in altri scali».

Secondo quanto reso noto da Sicilia in volo a Trapani sono stati dirottati i volo partiti da Torino, Venezia e Dublino di Ryanair. Stesso scalo per volo di ITA partito da Milano Linate. Dirottati a Catania due voli partiti dalla Svizzera e precisamente da Ginevra e Zurigo, il primo operato da easyJet e il secondo dalla compagnia elvetica Swiss. A Roma due voli di Norwegian partiti da Copenaghen e Stoccolma. A Lamezia Terme, in Calabria, due voli di Ryanair partiti da Berlino e Beauvais. Cancellato un volo partito da Firenze e operato da Vueling.

Aggiornamento delle 23.09 del 19 ottobre 2024.

L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo torna operativo. I tecnici hanno ripristinato la corrente elettrica e per i primi due voli in partenza, Pisa e Verona, stanno per cominciare le procedure di imbarco.