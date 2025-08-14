Cantieri di Servizio, poche ore di lavoro e compensi bassi. «Ennesimo schiaffo a chi vive ai margini»

Doccia fredda per i partecipanti ai cantieri di servizio. Dopo un anno di attesa, infatti, si sono visti recapitare delle proposte che contemplano pochissime ore di lavoro e compensi molto bassi. «Desidero esprimere con forza la mia profonda delusione e indignazione per l’indennità mensile di 230 euro che mi è stata comunicata. Nel 2024 il mio ISEE riportava un reddito annuo di di 3.600 euro, oggi sono a reddito zero. Non ho un lavoro, non ricevo alcun sostegno, né ho aiuti da parte di familiari o istituzioni. Vivo in una condizione di estremo disagio materiale e sociale – scrive Giovanni (nome di fantasia) nella Pec indirizzata al Comune di Palermo – Dopo numerose richieste di aiuto, rimaste senza risposta da parte di questa amministrazione, mi ritrovo davanti ad una indennità che non mi permette di pagare un affitto o sostenere le spese alimentari».

Ci sperava Giovanni, pensava che almeno per tre mesi avrebbe potuto guadagnare una cifra che gli consentisse di risollevare, almeno in parte, la sua situazione. «Questa indennità rappresenta l’ennesimo schiaffo a chi già si trova ai margini – sottolinea ancora Giovanni con amarezza-. Ed è la conferma del totale disinteresse verso la condizione umana e sociale delle persone in difficoltà». Lui però non è l’unico che rifiuterà l’incarico, perché facendo quattro calcoli alcuni si sono resi conto che spenderebbero tutti i soldi guadagnati per mettere la benzina all’auto e raggiungere il luogo di lavoro. «A me hanno chiesto di prendere servizio al cimitero di Santa Maria di Gesù per nove ore la mese, con un compenso di 97 euro mensili» precisa Pietro. Addirittura, una persona è stata chiamata a prestare i propri servizi per 55 minuti in un mese.

«Addetto alla pulizia e custodia per 200 euro al mese. Tra mance e mancette alla regione qui si conclama un’offesa alla dignità e alla povertà. Queste persone hanno atteso circa un anno per ricevere la comunicazione di partecipazione ai 3 mesi dei cantieri di servizio – dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima Circoscrizione – Non credevo ai miei occhi quando ho letto i compensi previsti. Eccola la sorpresa che ha il sapore di una umiliazione per chi è in totale stato di povertà e sperava di lavorare per avere un compenso adeguato. C’è chi farà 30 ore al mese avrà un compenso di 215 euro, ma probabilmente c’è chi guadagnerà il giusto per una pizza e una bibita».

I cantieri di servizio sono progetti che prevedono l’impiego temporaneo di disoccupati o inoccupati, spesso percettori di reddito minimo, in attività di supporto ai servizi comunali. Questi progetti mirano a fornire un’opportunità lavorativa, migliorare l’ambiente e i servizi, e contrastare la povertà e l’emarginazione sociale, ma risulterebbe difficile per chiunque vivere con dei compensi così bassi, ancor di più per coloro che hanno dei mezzi minimi di sussistenza. In Sicilia il riferimento normativo è l’art.15 comma 1, della Legge regionale 17 marzo 2016 n.3, che stabilisce i parametri con cui si stilano le graduatorie, le mansioni, le ore di lavoro previste e i relativi compensi, che vengono finanziati dalla Regione Siciliana tramite i fondi Poc, cioè dei fondi strutturali europei.

I progetti sono presentati dai vari assessorati comunali, ma a stilare le graduatorie e decidere quali mansioni affidare ai partecipanti è l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune. «Per i cantieri di servizio 2025 sono state recuperate delle economie dei vecchi Poc, circa 18 milioni di euro per la Sicilia, che hanno permesso di finanziare altri progetti dei cantieri di servizio – fanno sapere dall’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali, Famiglia e Lavoro – Poi è il Comune che gestisce i fondi in base ai progetti presentati, tutto arriva in regione soltanto per i dovuti controlli».

Infatti, la prima versione della graduatoria era già stata inviata alla regione a febbraio sulla base dei nuovi parametri dei cantieri di servizi del 2024, ma la l’amministrazione regionale ha chiesto di ripresentarla perché ha voluto fosse stilata secondo i parametri delle legge di riferimento, cioè quella del 2016. «I soggetti occupati nei cantieri di servizi percepiscono una paga mensile rapportata alla soglia di povertà. Quest’ultima, per nucleo familiare, è calcolata secondo una scala di equivalenza che tiene conto del numero dei componenti, della presenza di soggetti portatori di handicap. Se qualcuno del nucleo percepisce reddito questo viene detratto dalla soglia di povertà, per cui la somma che percepirà sarà inferiore e contestualmente saranno ridotte proporzionalmente le ore da svolgere. I soggetti che percepiscono quelle somme irrisorie potrebbero avere all’interno del loro nucleo familiare qualcuno che percepisce un piccolo reddito per cui la somma mensile spettante viene ridotta se il totale supera la soglia. Contestualmente vengono ridotte proporzionalmente le ore che dovranno svolgere».

Eppure, come abbiamo visto, Giovanni è un senza fissa dimora – che non percepisce redditi, né aiuti – a cui è stata proposta una mansione da aiuto giardiniere a Villa Giulia per 230 euro al mese. «Due anni fa ho fatto domanda per i cantieri di servizio e percepivo 1.100 euro al mese, per 80 ore mensili» sottolinea Giuseppe Garofalo su Facebook. A parità di mansioni, allora, perché dei compensi così differenti rispetto agli anni passati? «I cantieri di servizio funzionano così: sulla base delle domande pervenute viene stilata una graduatoria in relazione alle regole stabilite con la norma regionale del 2016. La stessa prevede che il compenso non superi un certo limite – precisano dal dipartimento dell’Area Verde del Comune di Palermo- Per cui alcuni lavoratori devono fare delle ore molto ridotte per non superare queste regole soglia stabilite dalla normativa regionale. Il comune di Palermo ha proposto 23 progetti, per cui coloro che hanno dei redditi bassi e altri disagi hanno un buon posizionamento in graduatoria. Al momento sono state inviate 460 proposte di contratto, quindi sarebbero 20 persone a cantiere».