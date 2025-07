Trapani, sospeso un cantiere edile: «Rischio di caduta per i lavoratori»

Sospensione immediata delle attività lavorative per un cantiere di Trapani, a causa delle gravi violazioni in materia di sicurezza. Durante l’ispezione ai ponteggi, gli ispettori del lavoro hanno accertato una distanza tra l’impalcato e la facciata dell’edificio superiore ai 20 centimetri, con conseguente rischio di caduta per i lavoratori. Inoltre, nel ponteggio in quota erano assenti delle tavole fermapiedi, nonché i correnti diagonali e orizzontali.

A fronte delle gravi irregolarità riscontrate gli ispettori del lavoro hanno disposto la sospensione del cantiere, con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e la prescrizione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del ponteggio. Proprio ieri a Trapani un operaio è caduto da un ponteggio di un cantiere edile ed è rimasto gravemente ferito.