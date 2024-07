Rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: arrestata 44enne nel Siracusano

Rompe il braccialetto elettronico, evade e si rende irreperibile. Una 44enne con precedenti penali è stata arrestata dai carabinieri di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. La donna – agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dallo scorso anno per violazione della normativa sugli stupefacenti e per detenzione abusiva di armi – lo scorso aprile avrebbe rotto il braccialetto elettronico, sarebbe evasa e si sarebbe resa irreperibile. Dopo alcuni pedinamenti e appostamenti nei luoghi collegati alla donna, i militari l’hanno trovata in un’abitazione di Belvedere, una frazione di Siracusa. Da quello che si apprende dalle forze dell’ordine, la donna avrebbe provato a sottrarsi all’arresto. Ora la 44enne si trova nel carcere catanese di piazza Lanza.