Canicattì, 50enne in rianimazione dopo un aperitivo: sospetta intossicazione da botulino

04/01/2026

Un aperitivo che doveva essere spensierato. E si è invece concluso con almeno cinque persone ammalate. Tra cui un uomo di 50 anni di Canicattì, nell’Agrigentino, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio. Il sospetto dei medici è che si tratti di botulismo, un’intossicazione provocata da tossine batteriche. L’uomo, prima di sentirsi male, aveva consumato un aperitivo in un bar della cittadina insieme ad alcuni amici. Altre quattro persone, dopo, hanno accusato dei disturbi, ma le loro condizioni non sono gravi. Allertata l’Asp di Agrigento, che ha attivato il protocollo sanitario previsto per risalire alla possibile origine dell’intossicazione. Sul caso indagano i carabinieri.

