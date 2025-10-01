Cani abbandonati in casa a Catania: il proprietario all’estero da due settimane

Due cani abbandonati senza acqua né cibo in una casa a Catania. Durante un controllo, sono stati gli agenti della polizia municipale a notare i due Pitbull lasciati soli in un appartamento in via Ippolito Nievo, nel quartiere Nesima Inferiore del capoluogo etneo.

I cani abbandonati in casa a Catania

I due Pitbull sono stati trovati in stato di abbandono all’interno della casa. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dei vigili urbani, il proprietario – un cittadino di origine rumena – si sarebbe trasferito all’estero, lasciandoli nell’appartamento. Senza cibo né acqua, i due cani sarebbero rimasti abbandonati in casa per almeno due settimane. Informata l’autorità giudiziaria, il magistrato di turno ha autorizzato l’accesso forzato dei vigili del fuoco nell’appartamento. Gli animali, che per la fame avevano perfino rosicchiato un materasso, sono stati salvati e affidati a cure veterinarie e a una struttura protetta.

I cani in gabbie troppo piccole in negozio

In un esercizio commerciale di via zia Lisa a Catania gli agenti della polizia municipale hanno trovato due cani di razza Rottweiler rinchiusi in gabbie troppo piccole. Nel negozio, gestito da cittadini di origine cinese, i due cani sarebbero stati chiusi senza possibilità di movimento e in un ambiente angusto. Gli animali sono stati sequestrati e affidati, dopo accertamenti clinici da parte dei veterinari dell’Asp, a una struttura idonea.

La discarica abusiva del ferro

Una segnalazione telefonica ha denunciato che in via del Vischi, nella zona Collina Primosole di Catania, c’erano delle persone che stavano scaricando materiale ferroso. Con un autocarro erano già entrati in un terreno facilmente accessibile. Lì sono intervenuti i vigili urbani con una pattuglia in borghese. Un’auto civetta ha individuato un uomo che movimentava rifiuti metallici senza alcuna autorizzazione e senza poterne giustificare la provenienza. L’area e il mezzo utilizzato sono stati sequestrati. L’uomo, un 34enne le cui iniziali sono D. F. è stato denunciato.

