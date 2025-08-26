Messina, cane ucciso e rinchiuso dentro una valigia

«Una carcassa di un cane randagio ucciso quasi certamente con un colpo sparato alla testa e rinchiuso in una valigia è stata rinvenuta a Messina sotto il ponte della ferrovia Contesse nelle vicinanze del villaggio Unrra è stato poi rimosso dalla società Messina servizi bene comune su richiesta della polizia locale che aveva dapprima appurato che il cane non aveva microchip». Lo rende noto l’associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), che ha deciso di mettere una taglia di mille euro sulla testa di chi ha ucciso il cane. «Ricompensa che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale aiuterà nell’individuazione del responsabile di questo crimine e di eventuali complici e con la sua testimonianza permetterà la sua condanna in via definitiva», sottolineano gli animalisti.