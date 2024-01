Catania, la Candelora d’oro va al mecenate Antonio Presti

Sarà il mecenate e maestro d’arte Antonio Presti a ricevere a Catania la Candelora d’oro 2024. La 27esima cerimonia di conferimento si terrà venerdì 2 febbraio alle 20 nel salone Bellini di Palazzo degli elefanti, alla presenza di autorità civili, religiose e militari.

«L’impegno di Antonio Presti per diffondere l’arte, la cultura e la legalità a Catania, soprattutto tra i più giovani del popoloso quartiere di Librino – ha detto il sindaco Enrico Trantino – merita un riconoscimento importante qual è la Candelora d’oro, simbolo del legame forte delle personalità a cui viene conferita e la crescita sociale e civile della città di Catania. Una determinazione forte e costante nel tempo per il riscatto sociale di quartieri difficili come Librino – ha proseguito il primo cittadino di Catania – che Antonio Presti ha mostrato di possedere insieme a un’attenzione speciale rivolta alle scuole, realizzando opere d’arte e eventi di grande importanza, conosciute e apprezzate in tutta la nazione».

Subito dopo la consegna del riconoscimento della Candelora d’oro, il sindaco Enrico Trantino e l’arcivescovo metropolita di Catania monsignor Luigi Renna, nell’atrio d’ingresso del municipio, procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore di Sant’Agata, cui seguirà l’omaggio floreale dei vigili del fuoco sul prospetto della Cattedrale.