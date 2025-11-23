Foto di frame Wriminisoccorso

Un uomo di 45 anni di Racalmuto, in provincia di Agrigento, è stato investito dal guidatore di un’auto lungo la strada statale 123, alle porte di Campobello di Licata. La notizia viene riportata dal quotidiano online Grandangolo Agrigento.

Investito un 45enne alle porte di Campobello di Licata: i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva accostato il camion per verificare un guasto quando un’auto sopraggiunta lo ha investito in pieno, proseguendo poi la corsa senza fermarsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: dopo i primi soccorsi, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove è ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata mentre proseguono le indagini per rintracciare il veicolo fuggito.