Foto di frame Wriminisoccorso

Campobello di Licata, scende dal camion per un guasto e viene travolto. Grave 45enne

23/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 45 anni di Racalmuto, in provincia di Agrigento, è stato investito dal guidatore di un’auto lungo la strada statale 123, alle porte di Campobello di Licata. La notizia viene riportata dal quotidiano online Grandangolo Agrigento.

Investito un 45enne alle porte di Campobello di Licata: i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva accostato il camion per verificare un guasto quando un’auto sopraggiunta lo ha investito in pieno, proseguendo poi la corsa senza fermarsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: dopo i primi soccorsi, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove è ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata mentre proseguono le indagini per rintracciare il veicolo fuggito.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
Leggi la notizia

Un uomo di 45 anni di Racalmuto, in provincia di Agrigento, è stato investito dal guidatore di un’auto lungo la strada statale 123, alle porte di Campobello di Licata. La notizia viene riportata dal quotidiano online Grandangolo Agrigento. Investito un 45enne alle porte di Campobello di Licata: i soccorsi Secondo una prima ricostruzione, la vittima […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze