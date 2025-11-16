Un’auto ha perso il controllo e ha investito diversi pedoni sul marciapiede a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. Sette persone sono rimaste ferite nell’impatto, per un 14enne – che si trova ricoverato in gravi condizioni – è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Un’auto ha investito dei pedoni a Priolo Gargallo

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in piazza Quattro Canti nella cittadina del Siracusano. Un uomo – di più di settant’anni – che era alla guida di una Suzuki, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dell’auto e ha investito dei pedoni a Priolo Gargallo. Non si esclude che l’uomo possa avere avuto un malore mentre era alla guida del mezzo. Secondo quanto ricostruito finora, si è trattato di un incidente autonomo. La macchina è finita a ridosso di un locale della piazza dove c’erano diversi clienti. Si tratta, infatti, di un bar molto frequentato della zona centrale di Priolo.

I feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118 con gli operatori sanitari che hanno prestato soccorso ai feriti. Un ragazzo di 14 anni è rimasto incastrato sotto l’auto. Per lui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Così il minorenne è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Dove è ricoverato adesso in condizioni che vengono definite piuttosto gravi. Un altro uomo, ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo ed è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa in codice rosso. Anche un altro ferito è stato portato nella stessa struttura sanitaria del capoluogo aretuseo.

Le indagini

Nel luogo dell’incidente a Priolo Gargallo sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi e i carabinieri e la polizia che hanno avviato le indagini. Non è ancora chiaro il motivo per cui, l’uomo alla guida dell’auto, abbia perso il controllo del mezzo. Gli inquirenti stanno anche raccogliendo le testimonianze delle persone presenti che hanno assistito all’incidente. L’auto è stata sequestrata per le indagini.