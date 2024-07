Accoltellò padre e figlio a Butera: arrestato un 33enne di Campobello di Licata

Avrebbe accoltellato un 50enne e il figlio di lui, di 23 anni. A Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, un 33enne è stato arrestato dai carabinieri: le accuse sono tentato omicidio, lesioni personali, minaccia e porto di armi od oggetti atti a offendere. Lo scorso 22 maggio nelle campagne di Butera, Comune in provincia di Caltanissetta, il 33enne avrebbe accoltellato un 50enne e il figlio di lui, di 23 anni. Secondo l’accusa, durante una lite per futili motivi il 33enne si sarebbe scagliato – con in mano un coltello a serramanico – contro padre e figlio, colpiti alla testa e al collo. Entrambi – originari di Campobello di Licata – erano stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dal quale poi sono stati dimessi con una prognosi di 15 giorni.

Dopo i fatti i carabinieri – che avevano raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza – avevano sequestrato il coltello che il 33enne avrebbe utilizzato per ferire le altre due persone. Ora il giovane è stato portato nel carcere di Agrigento.