Campionato di Eccellenza, violenti scontri tra le tifoserie di Vittoria e Milazzo

Violenti tafferugli si sono registrati all’esterno dello stadio di Vittoria, in provincia di Ragusa, in occasione della partita di calcio tra la squadra locale e il Milazzo. A fronteggiarsi due gruppi di tifosi. Il match, terminato in pareggio con il risultato di 2-2, si giocava per l’undicesimo turno del campionato di Eccellenza, girone B. Una partita particolarmente sentita con le due squadre appaiate in testa alla classifica.