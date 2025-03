Camorra, assolti Tony Colombo e la moglie. Il cantante: «La verità viene sempre a galla»

Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sono stati assolti dal gup Ivana Salvatore «per non avere commesso il fatto» ma sono stati invece tutti condannati gli altri imputati al processo per camorra, complessivamente una ventina. E tra questi figura anche il fratello di Tina, Raffele Rispoli, a cui sono stati inflitti 16 anni e 8 mesi di reclusione. «Ringraziamo gli avvocati Sergio Cola, Andrea Imperato e Alfredo Sorge per la difesa – scrive il cantante sui social – La verità viene sempre a galla».

Per lui il pm antimafia Lucio Giugliano aveva chiesto venti anni di reclusione. Tina Rispoli risulta indagata in un altro procedimento, che dovrebbe trovarsi alle battute finali, nel quale la Dda ipotizza nei suoi confronti il reato di riciclaggio. La coppia Colombo–Rispoli è ricordata a Napoli, ma non solo, per il loro fastoso matrimonio, celebrato il 27 marzo 2020, preceduto da un festoso corteo nuziale, con tanto di carrozza bianca trainata da cavalli, a bordo della quale c’erano gli sposi. Il corteo bloccò letteralmente il traffico lungo corso Secondigliano.