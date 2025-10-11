Camion in fiamme sull’autostrada A19 Palermo-Catania. L’autocarro è stato avvolto dalle fiamme a causa di un incidente autonomo. Dopo il sinistro che ha interessato il mezzo pesante, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, in direzione Catania, in corrispondenza del territorio comunale di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.

Camion in fiamme sull’A19

Il sinistro è avvenuto nelle prime di ora di questa mattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Precisamente al chilometro 75,200. L’incidente non ha causato feriti gravi. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il camion avrebbe avuto un incidente autonomo e, per questo, sarebbero divampate le fiamme.

Sono in corso degli accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’impatto. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre di Anas. Al momento, sono in corso le operazioni per la rimozione del mezzo pesante e per ripristinare la viabilità sull’autostrada A19, nel più breve tempo possibile.