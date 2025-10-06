Due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente stradale lungo la A19 Palermo-Catania. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo di Villabate, nel Palermitano. I due motociclisti feriti, un uomo e una donna, sono stati individuati dal personale sanitario che li ha notati sull’asfalto. La situazione più grave è quella della donna che è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Secondo quanto emerso, sarebbe arrivata cosciente al nosocomio palermitano.

A19, incidente con due motociclisti feriti

I due motociclisti rimasti feriti nell’incidente sulla A19 sono stati soccorsi inizialmente dal personale sanitario a bordo di una ambulanza. A dare l’allarme e a fare intervenire i soccorritori è stato infatti il personale di un’ambulanza della postazione del 118 di Misilmeri (nel Palermitano) che stava trasportando un bambino da Bagheria (sempre nel Palermitano) all’ospedale Di Cristina di Palermo. Durante il tragitto, l’equipaggio ha notato una motocicletta a terra sulla carreggiata. Nel giro di pochi istanti, sono stati individuati un uomo e una donna, entrambi feriti, in un terreno un paio di metri al di sotto del livello dell’autostrada A19.

Il soccorso dei feriti

L’uomo era più in prossimità della sede stradale, mentre la donna si trovava in una posizione difficilmente accessibile a causa del terreno scosceso e della fitta vegetazione. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco per il recupero della donna. «Questo soccorso congiunto – commenta il presidente della Seus Riccardo Castro – ha visto protagonisti 118 e i vigili del fuoco. Anche questa volta operativi nel momento del bisogno. Siamo orgogliosi di loro – conclude Castro – e della notevole professionalità che, nei rispettivi ruoli, mettono in campo per salvare vite».