Altro cambio di partito al Consiglio comunale di Catania: Agata Scalia entra in Forza Italia

Formalizzato oggi, in Consiglio comunale, l’ingresso della consigliera Agata Scalia nel gruppo di Forza Italia. Scalia entra tra le fila degli azzurri dopo un passaggio al gruppo Misto. Approdo intermedio, dopo avere lasciato quello di Fratelli d’Italia. Scalia era entrata nel senato cittadino di Catania da prima dei non eletti del partito di Giorgia Meloni dopo che Viviana Lombardo si era dimessa dal ruolo di consigliera comunale, perché intanto nominata assessora della giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino. Per Scalia, che di professione si occupa di sicurezza all’aeroporto Fontanarossa, quello in Forza Italia è una sorta di ritorno a casa, essendo stata candidata con il partito azzurro già nel 2018. In quella tornata elettorale però non venne eletta raccogliendo 762 preferenze. Cinque anni dopo i voti sono stati 1325, risultando la prima dei non eletti.

Il ritorno in Forza Italia è stato annunciato con un comunicato stampa e una foto celebrativa insieme al segretario FI Catania e assessore all’Ambiente Massimo Pesce e al capogruppo a Palazzo degli Elefanti Piermaria Capuana. «Raggiungiamo quota sette componenti – dice Capuana – il secondo gruppo per numero di consiglieri e seconda forza politica in aula a sostegno dell’amministrazione Trantino, con l’obiettivo di portare avanti iniziative che possano migliorare la nostra città e, di riflesso, la vita dei cittadini». Il passaggio di Scalia a Forza Italia arriva dopo il cambio di partito della presidente della terza circoscrizione Maria Spampinato, passata dalla nuova Democrazia cristiana a Forza Italia. A essere coinvolto nel salto all’interno del partito azzurro è stato anche il marito della presidente, ossia l’ex consigliere comunale Salvo Spadaro. Sempre nell’ambito delle municipalità, nelle scorse settimane era arrivato l’annuncio di Francesco Maurizio Bassini: il presidente della prima circoscrizione ha ufficializzato l’addio alla Lega e, dopo 12 anni, alla segreteria del deputato regionale Luca Sammartino. Scenario identico per l’ormai ex assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino.