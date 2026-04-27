Caltanissetta

Caltanissetta: sequestro di beni per oltre un milione a clan mafioso Sanfilippo

27/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tre imprese, due immobili, 59 terreni e 13 veicoli. Sono i beni sequestrati dalla guardia di finanza di Caltanissetta in esecuzione di un decreto emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale nisseno per un patrimonio dal valore complessivo di oltre un milione di euro. Si tratta di beni riconducibili a persone considerate interne al clan Sanfilippo appartenente alla stidda di Mazzarino.

Reati connessi ad attività mafiose

Il sequestro arriva su input della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e dopo l’indagine Chimera portata a termine dai carabinieri del Reparto di Gela. In quell’occasione è emerso il ruolo di due mazzarinesi considerati rispettivamente reggente e partecipe della stidda, condannati con sentenza definitiva per reati connessi ad attività mafiose. Le fiamme gialle hanno avviato una serie di accertamenti individuando beni e disponibilità riconducibili ai due e non compatibili con i redditi dichiarati.

Asset patrimoniali e sequestro

Per la ricostruzione degli asset patrimoniali, i finanzieri si sono avvalsi dell’applicativo Molecola, strumento che garantisce una gestione organica, tracciabile e centralizzata dei dati. Il patrimonio riconducile ai due è stato quindi ricondotto a «proventi di attività delittuose – ricostruisce la guardia di finanza -. Essenzialmente derivanti dall’operatività criminale dell’associazione a delinquere di tipo mafioso e dalla forte capacità del sodalizio di inserirsi nel tessuto economico-sociale».

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