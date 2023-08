Caltanissetta, picchiata pure durante la chemio: denuncia il compagno dopo 19 anni di violenze

Diciannove anni di violenze fisiche e psichiche da parte del compagno. Maltrattamenti e violenze che sono continuate anche dopo che la donna ha scoperto di avere un tumore e mentre si sottoponeva alla chemioterapia. Adesso, supportata dalla famiglia e assistita dall’avvocata Eleanna Parasiliti, la donna – una 38enne originaria di Enna – ha denunciato il compagno, un 41enne di Caltanissetta. La vittima ha raccontato agli inquirenti di come l’uomo abbia continuato a maltrattarla anche durante la malattia e a picchiarla durante la chemio. Inoltre, le avrebbe sottratto i soldi che la donna aveva guadagnato lavorando.

Una relazione iniziata quando lei era una studentessa alle scuole superiori e lui frequentava già l’università. Poco dopo, la donna è rimasta incinta. Stando a quanto ha riferito, a quel punto, la famiglia di lui avrebbe preteso che si sposassero e che lei andasse a vivere a casa dei suoceri – famiglia religiosissima che frequenta costantemente la chiesa evangelica – nonostante i suoi genitori non fossero d’accordo. Da lì a poco sarebbe cominciato quello che la vittima ha raccontato come un incubo: la donna sarebbe diventata anoressica, al punto che oggi pesa 40 chili. Botte all’ordine del giorno, per lei e anche per i figli. All’ospedale è finita più volte ma, davanti ai medici, ha sempre inventato una scusa. Adesso la donna ha sporto diverse denunce nei confronti del compagno ma ancora nulla si sarebbe mosso.