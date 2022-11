Caltanissetta: accoltellato fuori al pub, 5 arresti per omicidio. Dietro i fatti una ragazza contesa

I carabinieri hanno arrestato cinque persone per l’omicidio di Marcello Tortorici, accoltellato venerdì 25 novembre al culmine di una rissa davanti a un pub in via San Domenico nel centro storico di Caltanissetta. Ad essere accusato dell’omicidio (premeditato e con l’aggravante dei futili motivi) è un 22 enne pregiudicato, Kevin Fiore, che secondo la ricostruzione del sostituto procuratore Massimo Tririfò avrebbe inferto la coltellata mortale alla gola al 51enne operaio nisseno. Gli altri quattro arrestati devono rispondere di rissa aggravata. Si tratta di Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima; Roberto Millaci, 50 anni; Michele Fiore, 30 anni e Salvatore Fiore, 53 anni, rispettivamente fratello e padre del presunto omicida.

Secondo i carabinieri guidati dal colonnello Alessio Artioli il movente sarebbe una ragazza contesa fra l’arrestato e il figlio minorenne di Millaci. Il gip del tribunale di Caltanissetta ieri ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per Kevin Fiore e per i quattro indagati per rissa aggravata. Massimo Tortorici ferito da una coltellata al torace sotto l’ascella e Roberto Millaci pugnalato ad una gamba, verranno rinchiusi non appena i medici li dimetteranno dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, mentre i tre Fiore, padre e due figli, sono già nella casa circondariale. Oggi è in programma l’autopsia sul corpo della vittima: dall’esame potrebbero emergere nuovi elementi per chiarire l’esatta dinamica dell’omicidio.

Foto: pagina Facebook Noi Poliziotti per sempre