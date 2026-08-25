Incidente a Caltagirone, 19enne muore a bordo del suo scooter

25/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale nella notte a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Bouganvillea. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

Inutili i soccorsi

L’allarme ha fatto scattare l’intervento del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza da Caltagirone e un’automedica proveniente da Grammichele. Per il 19enne, però, non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto sul luogo dell’incidente ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Caltagirone e i carabinieri della sezione radiomobile per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente a Caltagirone, 19enne muore a bordo del suo scooter
Leggi la notizia

Incidente stradale nella notte a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Bouganvillea. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto 2026
di

Nella settimana dal 24 agosto il Sole in Vergine incorona come più forti dell’oroscopo i colleghi segni di terra, Toro e Capricorno. Mentre la Luna piena in Pesci bacia di emozioni i segni d’acqua, compresi Cancro e Scorpione. Continua a essere imperioso il Leone con Giove, che dà forza a un rivoluzionario Sagittario e rende […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze