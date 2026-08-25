Incidente a Caltagirone, 19enne muore a bordo del suo scooter

Incidente stradale nella notte a Caltagirone, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Bouganvillea. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto.

Inutili i soccorsi

L’allarme ha fatto scattare l’intervento del 118, arrivato sul posto con un’ambulanza da Caltagirone e un’automedica proveniente da Grammichele. Per il 19enne, però, non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto sul luogo dell’incidente ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Caltagirone e i carabinieri della sezione radiomobile per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.