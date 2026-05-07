Foto di M5s Caltagirone

A distanza di due giorni, un altro incendio ha colpito un’attività di Caltagirone, nel Catanese. Lo denuncia il Movimento 5 stelle locale, esprimendo sdegno per l’«assedio di vigliacchi che non conoscono vergogna – si legge in un post sui social network -. E non esitano a colpire le forze produttive che ogni giorno mandano avanti la nostra comunità». Esprimendo vicinanza e «solidarietà ai signori Giarratana, titolari dell’attività economica distrutta dalle fiamme di stanotte». Un episodio che tocca da vicino il M5s locale. Appena due giorni prima, infatti, un altro attentato incendiario ha riguardato il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale pentastellato Claudio Panarello.