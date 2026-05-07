Foto di M5s Caltagirone

Caltagirone, ancora un attacco incendiario a un’attività: secondo caso in pochi giorni

07/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A distanza di due giorni, un altro incendio ha colpito un’attività di Caltagirone, nel Catanese. Lo denuncia il Movimento 5 stelle locale, esprimendo sdegno per l’«assedio di vigliacchi che non conoscono vergogna – si legge in un post sui social network -. E non esitano a colpire le forze produttive che ogni giorno mandano avanti la nostra comunità». Esprimendo vicinanza e «solidarietà ai signori Giarratana, titolari dell’attività economica distrutta dalle fiamme di stanotte». Un episodio che tocca da vicino il M5s locale. Appena due giorni prima, infatti, un altro attentato incendiario ha riguardato il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale pentastellato Claudio Panarello.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, sparatoria a San Cristoforo: arrestato nipote del boss
Leggi la notizia

A distanza di due giorni, un altro incendio ha colpito un’attività di Caltagirone, nel Catanese. Lo denuncia il Movimento 5 stelle locale, esprimendo sdegno per l’«assedio di vigliacchi che non conoscono vergogna – si legge in un post sui social network -. E non esitano a colpire le forze produttive che ogni giorno mandano avanti […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di maggio 2026
di

Con maggio 2026 la primavera entra nel vivo, con un oroscopo dettato da un cielo movimentato, che svecchia, rinnova e fiorisce. Alle prese con i transiti di tanti pianeti e i loro effetti sui dodici dello zodiaco. Vediamo quali e come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale. Ariete Maggio 2026 vi porta novità e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze