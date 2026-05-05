Foto di Comune di Caltagirone

Un attentato incendiario ha distrutto, a Caltagirone, il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Panarello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.

La solidarietà del sindaco

Dura la presa di posizione del sindaco Fabio Roccuzzo, che ha espresso vicinanza al consigliere colpito: «È un atto di gravità inaudita, che colpisce una persona perbene e un imprenditore serio, impegnato da anni nel rilancio commerciale della città. Esprimo a lui la più piena solidarietà personale e a nome della comunità». Il primo cittadino ha inoltre ribadito la fiducia nelle istituzioni, sottolineando l’impegno congiunto con le forze dell’ordine. Nella serata di ieri anche il deputato regionale M5s Nuccio Di Paola aveva espresso la propria vicinanza a Panarello.

Indagini in corso dopo l’incendio all’Atlantic City

Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per fare luce sull’episodio, definito dallo stesso sindaco un «gesto infame». «Non sarà lasciato nulla d’intentato per individuare i vili responsabili», ha aggiunto Roccuzzo, confermando la determinazione a fare piena chiarezza su un episodio che ha scosso profondamente la comunità. L’attenzione resta alta mentre si cercano elementi utili a ricostruire movente e responsabilità.