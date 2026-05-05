Foto di Comune di Caltagirone

Caltagirone, attentato incendiario distrugge l’Atlantic City. «Fiducia nelle indagini»

05/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un attentato incendiario ha distrutto, a Caltagirone, il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Panarello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.

La solidarietà del sindaco

Dura la presa di posizione del sindaco Fabio Roccuzzo, che ha espresso vicinanza al consigliere colpito: «È un atto di gravità inaudita, che colpisce una persona perbene e un imprenditore serio, impegnato da anni nel rilancio commerciale della città. Esprimo a lui la più piena solidarietà personale e a nome della comunità». Il primo cittadino ha inoltre ribadito la fiducia nelle istituzioni, sottolineando l’impegno congiunto con le forze dell’ordine. Nella serata di ieri anche il deputato regionale M5s Nuccio Di Paola aveva espresso la propria vicinanza a Panarello.

Indagini in corso dopo l’incendio all’Atlantic City

Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per fare luce sull’episodio, definito dallo stesso sindaco un «gesto infame». «Non sarà lasciato nulla d’intentato per individuare i vili responsabili», ha aggiunto Roccuzzo, confermando la determinazione a fare piena chiarezza su un episodio che ha scosso profondamente la comunità. L’attenzione resta alta mentre si cercano elementi utili a ricostruire movente e responsabilità.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Caltagirone, cantiere edile sospeso per lavoro nero
Leggi la notizia

Un attentato incendiario ha distrutto, a Caltagirone, il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Panarello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. La solidarietà del sindaco Dura la presa di posizione del sindaco […]

Oroscopo del mese di maggio 2026
Leggi la notizia

Un attentato incendiario ha distrutto, a Caltagirone, il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Panarello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. La solidarietà del sindaco Dura la presa di posizione del sindaco […]

Revocata a Pino Maniaci la Villa della Legalità. Il Comune di Borgetto: «Progetto non realizzato»
Leggi la notizia

Un attentato incendiario ha distrutto, a Caltagirone, il lounge bar Atlantic City, attività del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Panarello. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. La solidarietà del sindaco Dura la presa di posizione del sindaco […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo del mese di maggio 2026
di

Con maggio 2026 la primavera entra nel vivo, con un oroscopo dettato da un cielo movimentato, che svecchia, rinnova e fiorisce. Alle prese con i transiti di tanti pianeti e i loro effetti sui dodici dello zodiaco. Vediamo quali e come, segno per segno, nella nostra rubrica zodiacale. Ariete Maggio 2026 vi porta novità e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze