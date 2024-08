Caltagirone, è sottoposto all’obbligo di firma e va in commissariato con uno scooter rubato

Deve andare a firmare in commissariato e ci va con uno scooter rubato. A Caltagirone, in provincia di Catania, un 33enne sottoposto all’obbligo di firma si è presentato in commissariato alla guida di uno scooter che è risultato rubato: per questo è stato denunciato per ricettazione. L’obbligo di firma è una misura cautelare che, appunto, obbliga una persona a recarsi in un ufficio di polizia giudiziaria negli orari e nei giorni stabiliti dal giudice. Il reato di ricettazione, invece, si verifica quando una persona acquista un bene sottratto in modo illecito a una terza persona.

A scoprire che lo scooter era stato rubato sono stati i poliziotti, che hanno fatto accertamenti tramite il numero di targa. Sotto la sella i poliziotti hanno anche trovato due cacciavite che erano stati modificati per essere utilizzati come grimaldelli, cosa che ha portato alla denuncia dell’uomo anche per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Lo scooter è stato restituito alla proprietaria.